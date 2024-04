SUV-Fahrer löst Unfall in Bäumenheim aus und flüchtet

Eine Unfallflucht in Asbach-Bäumenheim beschäftigt die Polizei. Der Verursacher fährt einen dunklen Geländewagen mit DLG-Kennzeichen.

Der Fahrer eines Geländewagens mit DLG-Kennzeichen hat am Montag in Asbach-Bäumenheim einen Unfall ausgelöst, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Wie die Polizei berichtet, passierte dies um 12.10 Uhr. Der Unbekannte schnitt mit seinem dunklen SUV die Fahrbahn eines 42-Jährigen, der mit seinem Auto in der Bahnhofstraße kurz vor der Unterführung in Richtung Hauptstraße unterwegs war.

Der 42-Jährige musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit dem SUV zu verhindern. Ein 24-Jähriger, der mit seinem Wagen nachfolgte, bemerkte dies zu spät und prallte auf den Wagen des 42-Jährigen.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)