Unbekannter stiehlt Autokennzeichen

Ein Unbekannter hat in Bäumenheim ein Autokennzeichen geklaut. Zeugen werden gebetn, sich an die Polizei zu wenden.

Ein 43-jähriger Kaisheimer meldete am Samstagnachmittag bei der Polizei in Donauwörth den Diebstahl seines vorderen Autokennzeichens. Demnach stahlen in der Zeit von 19. April, 22.30 Uhr, bis 21. April, 19.45, Uhr ein bislang unbekannter Täter aus der Kennzeichenhalterung des grauen VW Golfs jenes vordere Donauwörther Kennzeichen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit größtenteils auf dem Pendlerparkplatz in der Bürgermeister-Müller-Straße 2 a in Bäumenheim geparkt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/ 706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

