Vorstand gesucht: Bäumenheimer kämpft für Erhalt des Gartenbauvereins

Plus Zu bürokratisch, zu viel Verantwortung oder keine Lust auf Ehrenamt? Ein Bäumenheimer Verein sucht dringend Vorstandsmitglieder, ein anderer sieht ein strukturelles Problem.

Sie sind schon lange keine Einzelfälle mehr - die Vereine, die immer kleiner werden, die verzweifelt nach jemandem suchen, der sich freiwillig für eines der Ämter im Vorstand meldet. Auch in Bäumenheim sieht es nicht anders aus: Gleich zwei Vereine standen innerhalb der vergangenen Jahre kurz vor dem Aus. Während der TSV mit Joachim Hill und einer angepassten Satzung die Kurve bekommen hat, steht der Obst- und Gartenbauverein noch immer auf wackligen Füßen. Nun meldet sich einer, der entschlossen für dessen Erhalt kämpft.

Thomas Mayer ist ein Vereinsmitglied, wie es im Buche steht. Er liebt die Kameradschaft, die Gemeinschaft und ist sich nicht zu schade, auch Verantwortung zu übernehmen. Seit zwei Jahren ist der 56-Jährige stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege. Auch im Obst- und Gartenbauverein in Bäumenheim, seinem Wohnort, war der gebürtige Augsburger Mitglied - zumindest zunächst. "Letztes Jahr ist die Vorsitzende im Kreisverband auf mich zugekommen, weil der Obst- und Gartenbauvereins Bäumenheim mitgeteilt hatte, im September 35-jähriges Bestehen zu feiern und gleichzeitig die Auflösung des Vereins bekannt geben zu wollen", erzählt Mayer. Der Grund dafür: Es finde sich unter den rund 170 Vereinsmitgliedern kein Nachfolger für die Vorstandsmitglieder, die allesamt zurücktreten wollten.