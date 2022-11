Wieder kracht es auf der B2-Baustelle bei Bäumenheim

Beim Reißverschlussverfahren kommt es zur Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen.

Erneut hat sich in der Dauerbaustelle auf der Bundesstraße 2 bei Bäumenheim ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Am Dienstagabend wollte sich ein 78-Jähriger vor der Fahrbahnverengung im Reißverschlussverfahren rechts einordnen. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer ließ ihn nicht rein. Es kam zu m Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zudem prallte der Senior gegen mehrere Warnbaken. Der 78-Jährige blieb unverletzt. Der Lastwagen, an dessen vorderer linker Seite deutlicher Sachschaden entstand, entfernte sich nach dem Anprall ohne anzuhalten. Nähere Details zu dem 40-Tonner sind aktuell nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)