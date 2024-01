Unfall am Berger Kreuz: Achse von Auto bricht

Ein recht heftiger Auffahrunfall hat sich am Berger Kreuz bei Donauwörth ereignet. Der Schaden ist hoch.

Ein Sachschaden in Hohe von schätzungsweise 15.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Unfall am Berger Kreuz entstanden. Der Polizei zufolge musste ein 36-Jähriger, der mit seinem Auto auf die B2 in Richtung Augsburg einfahren wollte, um 20.40 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 38-Jähriger, der mit seinem Pkw nachfolgte, erkannte dies zu spät und krachte auf den stehenden Wagen.

Der Aufprall war so stark, dass am Fahrzeug des Unfallverursachers die Vorderachse brach. Die beiden Beteiligten gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Das Auto des 38-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)