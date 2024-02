Unfallflucht in der Kreuthstraße in Berg

Ein Unbekannter verursacht in Berg einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag im Donauwörther Stadtteil Berg einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei prallte der Gesuchte mit seinem Fahrzeug in der Kreuthstraße gegen einen dort geparkten roten Renault Kangoo. An dessen Fahrertür entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2500 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)