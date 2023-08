Brachstadt, Oppertshofen

Ein neuer Pfarrer für die evangelische Gemeinde in Brachstadt/Oppertshofen

Joscha Kastenhuber wird neuer Pfarrer in der evangelischen Gemeinde Brachstadt/Oppertshofen. Er tritt die Stelle zum 1. September an.

Von Lisa Fricke

"Ich möchte einen gemeinsamen Lebensraum schaffen, in dem sich jeder willkommen, angenommen, gestützt und gestärkt fühlt - keine One-Man-Show, sondern ein Miteinander!" Joscha Kastenhuber freut sich, ab 1. September die evangelische Gemeinde in Brachstadt/Oppertshofen mitgestalten zu dürfen. Der 31-Jährige wird Nachfolger von Pfarrerin Simone Rink, die vor über einem Jahr überraschend gegangen ist. Für Kastenhuber ist es seine erste Pfarrstelle. Der gebürtige Oberbayer wünscht sich, die Menschen dort im Kesseltal begeistern zu können und mit ihnen zusammen eine gemeinsame Heimat für alle zu gestalten. Das ist es, worauf es ihm ankommt.

Joscha Kastenhuber kommt aus einem kleinen Dorf bei Landsberg mit kaum mehr als 500 Einwohnern. Er stammt aus einer Sozialarbeiterfamilie, die er als nicht übermäßig kirchlich beschreibt. "Zur Kirche kam ich erst durch meine Konfirmationszeit", so der Landsberger. "Die Gemeinschaft, die ich dort kennenlernen durfte, war sehr offen. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Man war füreinander da, war offen und konnte ankommen", schwärmt der angehende Pfarrer.

