Autofahrerin prallt in Buchdorf gegen Baum

Eine Autofahrerin verursacht zwischen Buchdorf und Baierfeld einen Unfall. Die Insassen des Wagens bleiben unverletzt.

Bei Buchdorf hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine 19-jährige Autofahrerin gegen 22 Uhr mit zwei Freunden in Richtung Baierfeld unterwegs. Dabei übersah sie die Einmündung zur Kreisstraße und fuhr geradeaus in den gegenüberliegenden Grünstreifen.

Wohl aus Schreck verriss die 19-Jährige das Lenkrad. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum. Alle drei Insassen konnten den Pkw selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte die drei Personen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Buchdorf sperrte die Straße und leitete den Verkehr um. (AZ)

