Autofahrerin weicht Reh aus: Totalschaden bei Wildunfall

Auf der B2 nahe Buchdorf passiert ein Wildunfall. Der hat eine Verletzte und hohen Schaden zur Folge.

Zum zweiten Mal in dieser Woche ist im Bereich der Monheimer Alb ein Wildunfall passiert, bei dem eine Person Verletzungen erlitt. Wie die Polizei mitteilt, war am Donnerstag um 16.10 Uhr eine 55-Jährige mit ihrem Auto auf der B2 in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Buchdorf musste die Frau einem querenden Reh ausweichen. Der Wagen kam deshalb nach rechts von der Straße ab und prallte neben dieser gegen einen Schacht für Wasserproben. Dadurch wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Durch ausgelaufenes Öl entstand außerdem ein Schaden an der Grünfläche. Zur Bergung des Fahrzeugs und zur Reinigung der Straße waren die Freiwillige Feuerwehr Buchdorf und die Straßenmeisterei im Einsatz. (AZ)