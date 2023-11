Jugendlicher mit Elektro-Roller auf der B2

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist am Samstag mit seinem E-Scooter auf der Bundesstraße zwischen Buchdorf und Donauwörth unterwegs gewesen.

Man könnte es mutig nennen - oder verantwortungslos. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Donauwörth wollte am Samstag mit seinem E-Scooter auf der Bundesstraße 2 von Buchdorf bis nach Donauwörth fahren. Durch eine eingesetzte Polizeistreife wurde der Minderjährige schließlich einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei wurde zudem noch Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über der 0,5-Promille-Grenze. Den Jugendlichen erwartet nun Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Im Anschluss an die Aufnahme wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. (AZ)

