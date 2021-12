Millionenprojekt: Was kostet das Bürgerhaus in Buchdorf?

Ein Bürgerhaus ist das nächste große Projekt in Buchdorf. Jetzt gibt es einen Entwurf und ein verändertes Konzept, aber eine entscheidende Frage ist noch offen.

Die Gemeinde Buchdorf steht vor einem weiteren Millionenprojekt. Der Gemeinderat hat nun mit deutlicher Mehrheit den Planentwurf für das Bürgerhaus gutgeheißen, das in der "Neuen Mitte" des Dorfs entstehen soll. In der Sitzung stellte Architekt Stefan Mohr das überarbeitete Konzept für das Gebäude vor. Dieses soll multifunktionaler genutzt werden. Auf diese Weise erhofft sich die Kommune höhere Zuschüsse. Was freilich noch immer unklar ist: die Kosten für das Vorhaben.

Das Bürgerhaus soll 40 Meter lang und 16 Meter breit werden

Das Bürgerhaus ist nach dem bereits bezogenen Rathaus und dem im Bau befindlichen Geschäftshaus 1 - beide liegen direkt an der Hauptstraße - das dritte Element der "Neuen Mitte". Es soll hinter dem Rathaus platziert werden und in gleicher Richtung ausgerichtet sein. Eine erste Kostenschätzung lag bei über sechs Millionen Euro für das Gebäude. Dieses hat der Architekt auf Wunsch der Gemeinde mittlerweile um vier Meter gekürzt. Dennoch sind die Ausmaße weiter stattlich. Das Bürgerhaus soll 40 Meter lang und 16 Meter breit werden. So mancher aus Donauwörth blickt angesichts des dort brachliegenden Tanzhauses wohl neidisch nach Buchdorf.

Architekt Mohr skizzierte die möglichen Räume auf den einzelnen Stockwerken. Im Zentrum des Bauwerks steht der Bürgersaal. Der soll im bestuhlten Zustand 260 Sitzplätze bieten, mit Tischen sollen es 210 sein. Eine Bühne, ein Foyer, eine Küche mit Ausgabe in den Saal sowie - in einem Zwischengeschoss hoch in den ersten Stock - eine WC-Anlage und ein Saal ergänzen diesen Teil des Gebäudes.

Multifunktionale Nutzung im Keller und im Obergeschoss

Neu ist: Keller und Obergeschoss sollen multifunktional genutzt werden. Soll heißen: Im Keller ist nicht allein der Schützenverein zu Hause und im ersten Stock nicht allein der Musikverein. Der Schießsaal der Schützen - so das neue Konzept - steht beispielsweise auch der Yoga-Gruppe, der Mutter-Kind-Gruppe, der Volkshochschule sowie dem Ski- und Freizeitverein zur Verfügung.

Im Obergeschoss bleibt es bei zwei Proberäumen für die Musiker. Die Räumlichkeiten sollen aber auch Heimat für den Krieger- und Soldatenverein sein sowie möglicherweise für die Hausaufgabenbetreuung.

Diese multifunktionale Ausrichtung hat einen ganz konkreten Grund: Nur dann kann die Gemeinde für auch für diese Stockwerke auf staatliche Fördermittel hoffen. Die Mehrheit der Ratsmitglieder stellte sich hinter das Vorhaben. Nicht mittragen will das Projekt weiterhin die Fraktion der PWG/FW. Deren Sprecherin Paula Haunstetter äußerte mehrmals Kritik. Unter anderem fand sie es "unehrlich", dass die Gemeinde auf diese Weise zusätzliches Geld vom Staat ergattern will. Haunstetter befürchtete zudem, dass dann andernorts im Dorf Räume leer stünden. Bürgermeister Grob sagte, er sehe diese Gefahr nicht.

Schmale, hohe Fenster auch an diesem Gebäude

Einige gestalterische und planungstechnische Details waren in der Sitzung ebenfalls Thema. Architekt Mohr brachte für Teile des Bürgerhauses eine "lichtdurchlässige Metallfassade" ins Spiel. Das Dach des Bauwerks erhält eine Photovoltaikanlage. Die Fenster sollen schmal und hoch werden - wie schon beim Rat- und Geschäftshaus. An der Seite zum Platz hin sollen Flügeltüren installiert werden, um den Saal ins Freie öffnen zu können.

Planer Dr. Jürgen Klas stellte unter anderem die Heizungs- und Lüftungstechnik vor. Es handle sich um ein "relativ komplexes System". Die Saallüftung sei auf 300 Personen ausgerichtet. Die Wärme- und Kälteversorgung erfolge vom Rathaus her.

Was in der Sitzung noch klar wurde: Für das Bürgerhaus beziehungsweise die dazu nötigen Parkplätze wird von Norden her eine Straße gebaut werden müssen.

Die Kostenberechnung für das Bürgerhaus soll im Januar vorliegen

Das weitere Vorgehen sieht den Beschlüssen des Gemeinderats zufolge so aus: Die Freigabe des Entwurfs erfolgte vorbehaltlich der Kostenberechnung. Die soll im Laufe des Januars vorliegen. Dann kann auch der Förderantrag gestellt werden. Sollten die Kosten freilich explodieren, könnte alles ganz anders kommen.

Der Bau des Geschäftshauses 1 ist wohl Ende 2022 abgeschlossen. Dann kann in dieses die Raiffeisen-Volksbank-Filiale umziehen. In der Folge könnte das jetzige Bankgebäude abgerissen werden und im Frühjahr 2023 der Neubau des Bürgerhauses starten. Im Geschäftshaus ist auch eine Hausarztpraxis vorgesehen. Hier zeigte laut Bürgermeister Grob eine Werbekampagne eine gewisse Wirkung: "Es liegen mehrere Anfragen vor."