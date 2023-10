Wie steht es um die Finanzierung beim Millionenprojekt des FSV Buchdorf?

Plus Das ehrgeizige Projekt – Sportheim und Sportplatz – in Buchdorf braucht Unterstützung von verschiedenen Seiten. Eine Gemeinderätin votiert gegen eine Bürgschaft.

Der Sportverein in Buchdorf hat ehrgeizige Ziele. Um sie zu verwirklichen, müssen rund 2,5 Millionen Euro aufgebracht werden. Doch steht die Finanzierung nun auf wackeligen Beinen? „Alles läuft nach Plan“, widerspricht Vorsitzender Martin Grebel den Skeptikern im Ort. Zweifel am Finanzkonstrukt waren aufgekommen, nachdem der FSV bei der Gemeinde um eine mögliche Zwischenfinanzierung gebeten hatte.

Der Reihe nach: Seit geraumer Zeit hegt der FSV Buchdorf ambitionierte Pläne. Jeder Vierte der knapp 2000 Einwohner von Buchdorf und Baierfeld ist Mitglied im Sportverein. Vorsitzender Martin Grebel hat dem Gemeinderat mehrmals Entwürfe und Pläne für einen neuen Sportplatz und ein modernes Vereinsheim präsentiert. Grebel will die sportliche Zukunft des Klubs sichern und dazu alle möglichen Zuschusstöpfe anzapfen. Längst hat die Gemeinde 817.000 Euro für die Umsetzung der Maßnahme bewilligt. Rund 670.000 Euro sind durch einen Zuschuss aus Bundesfördermitteln abgedeckt.