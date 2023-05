Daiting

Bürger könnten sich an Solarpark bei Daiting beteiligen

Angrenzend an die Straße zwischen Buchdorf und Daiting soll der Solarpark auf diesen Flächen am Ederhof enstehen.

Plus Die Lechwerke informieren über Details des möglichen Projekts in der Gemeinde Daiting. Auch Vertreter der BI sind vor Ort.

Bei einer Veranstaltung im Sportheim in Daiting hat der Energieversorger Lechwerke (LEW) über den möglichen großen Solarpark auf dem Gebiet der Jura-Gemeinde informiert. Über 50 Bürgerinnen und Bürger erschienen zu dem Termin.

Die Lechwerke boten in Daiting ein stattliches Team auf: Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen an verschiedenen Stationen für Auskünfte bereit. "Wir wollen den Dialog", sagte Pressesprecher Ingo Butters. Die LEW-Vertreter äußerten sich allgemein zum Thema Klimaneutralität ("Es muss bis zum Ende des Jahrzehnts richtig viel passieren") und stellten das Projekt am Ederhof vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

