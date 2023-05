Ein weiterer Erlebnispfad eröffnet im Geopark Ries für Kinder

Auch in Daiting gibt es jetzt einen Kinder-Erlebnispfad des Vereins Geopark Ries. Damit können Erwachsene und Kinder die Geotope gemeinsam erleben.

Kurz nach der Eröffnung des Kinder-Erlebnispfads am Geotop Lindle bei Nördlingen hat der Verein Geopark Ries in Daiting ein zweites Angebot dieser Art geschaffen. Auf dem neuen Pfad im Bereich der Geotope in der kleinen Juragemeinde erfahren junge Besucher auf unterhaltsame Weise von den beiden Geopark-Maskottchen Suevitchen und Riesitchen, wie die Landschaft im Unesco-Global-Geopark Ries entstanden ist und welche Schätze aus ihr hervorgehen. Auch zu Kelten und Rittern, Fossilien und Eisen, Schafen und Bäumen ist allerhand Erstaunliches zu erfahren.

Die Eröffnung des Kinder-Lehrpfades fand im Rahmen einer Kinderführung für Daitinger Vorschul- und Grundschulkinder mit Geoparkführerin Ursula Kneißl-Eder statt. Geopark-Geschäftsführerin Heike Burkhardt wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Durch die Beschäftigung mit der Vergangenheit wird deutlich, wie wichtig der Schutz des geologischen und geschichtlichen Erbes für uns und für nachfolgende Generationen ist.“ Der Daitinger Bürgermeister Roland Wildfeuer freute sich, dass nach der Eröffnung der Geotope Daiting mit Lehrpfad für Erwachsene im vorigen Herbst jetzt mit dem Kinder-Erlebnispfad auch ein Anziehungspunkt für Familien und ihren Nachwuchs fertiggestellt werden konnte.

Der Kinder-Erlebnispfad in Daiting ist vier Kilometer lang

Werner Reissler, Geschäftsführer Heide-Allianz Donau-Ries, sprach der Gemeinde Daiting Lob und Dank für die große und unkomplizierte Unterstützung des Gemeinschaftsprojekts des Geoparks Ries und Heide-Allianz aus. Es freue ihn besonders, dass nun auch ein Projekt in der Monheimer Alb umgesetzt werden konnte. Auf dem Rundweg mit einer Länge von vier Kilometern sind durchgängig Informationen für Erwachsene und für Kinder ausgearbeitet. Somit können Groß und Klein gemeinsam auf Tour gehen. Der Erlebnispfad ist konzipiert für Kinder von etwa fünf bis zwölf Jahren und steht ab sofort allen Wissbegierigen, Ausflüglern und kleinen Forschern zur Verfügung.

Auch für den Daitinger Pfad wurde ein Kinder-Rätselheft mit Quizfragen ausgearbeitet. Die Heftchen stehen in begrenzter Zahl in der Box am Startpunkt des Lehrpfads, dem Daitinger Sportheim, zur Verfügung. Auch im Dorfladen in Daiting können sie zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. Größere Mengen, etwa für Schulklassen oder Gruppen, können in der Geschäftsstelle des Geopark Ries oder im Internet unter www.geopark-ries.de angefordert werden.

Die Erschließung des Erlebnispfads wurde gefördert durch das Naturschutzprojekt „Abbaustellen im Landkreis Donau-Ries – von Wunden in der Landschaft zu Naturparadiesen“ des Bayerischen Naturschutzfonds, aus Zweckerträgen der Glücksspirale. (AZ)