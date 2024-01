Daiting

vor 16 Min.

Planungen zum großen Solarpark bei Daiting schreiten voran

In diesem Bereich um den Ederhof bei Daiting soll ein großer Solarpark entstehen.

Plus Der Gemeinderat in Daiting beschäftigt sich mit den Plänen für die Freiflächen-Photovoltaikanlage am Ederhof. Wie sich Bürger beteiligen können.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Der geplante große Solarpark am Ederhof bei Daiting nimmt allmählich Gestalt an. Ein Vertreter der Lechwerke (LEW) hat im Gemeinderat nun den Planentwurf für das Projekt vorgestellt, das einmal so viel alternativen Strom erzeugen soll, dass damit rechnerisch rund 11.000 Haushalte versorgt werden können.

In den kommenden Monaten durchläuft das Vorhaben das baurechtliche Genehmigungsverfahren. Dafür stellten die Ratsmitglieder mit 7:2 Stimmen die Weichen. Dem Entwurf zufolge soll auf den Äckern südlich der Straße zwischen Daiting und Buchdorf beim Ederhof eine fast 22 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Nach Angaben der LEW wird ein jährlicher Stromertrag von rund 27 Millionen Kilowattstunden erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen