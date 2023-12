Sattelzug stößt mit Auto zusammen: Fahrer wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug ist ein Autofahrer in Rain schwer verletzt worden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Dienstagnachmittag bei Rain. Wie die Polizei mitteilt, kam es dort auf der Bundesstraße 16 zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem ein Mensch erheblich verletzt wurde. Der Sachschaden wird mit etwa 35.000 Euro angegeben. Zum Unfallzeitpunkt war ein 46-jähriger Autofahrer auf der B16 von Neuburg kommend in Richtung Donauwörth unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Sattelzug in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Auf Höhe der Abfahrt Rain Ost wollte der 36-Jährige nach links abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 46-Jährigen und es kam zur Kollision. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Auto stark deformiert und der 46-Jährige darin eingeklemmt wurde. Der Pkw-Fahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr Rain mit der Rettungsschere aus seinem Wagen geschnitten werden, bevor der Notarzt ihn untersuchen konnte. Ersten Untersuchungen zufolge erlitt der Geschädigte eine Hüftfraktur, Schlüsselbein- und Oberschenkelbruch. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der 46-Jährige ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen.

Die Feuerwehr Rain war am Unfallort im Einsatz

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. An der Sattelzugmaschine dürfte der entstandene Sachschaden bei etwa 25.000 Euro liegen. Die auslaufenden Betriebsstoffe beider Fahrzeuge wurden durch die FFW Rain gebunden. Die Fahrer- und Fahrzeugdaten des Sattelzuges wurden durch die Verkehrspolizei Donauwörth ausgelesen. Hierbei wurden keine Verstöße beziehungsweise Überschreitungen festgestellt. Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungen wegen einer fahrlässig begangenen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall aufgenommen. (AZ)