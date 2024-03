Donaumünster

So geht's weiter mit der Neugestaltung der Straße "An der Kessel"

Nachdem diese Bäume an der Kessel mittlerweile gefällt wurden, stehen Neuanpflanzungen an. Diese sorgten im Gemeinderat Tapfheim für Unmut.

Plus Der Gemeinderat Tapfheim setzt seine Planungen nahe Schloss Donaumünster und Vereinsheim fort. Warum es in der jüngsten Sitzung zu absolutem Unverständnis kam.

Von Wolfgang Römer

Die Neugestaltung der Straße „An der Kessel“ zwischen dem Schloss Donaumünster und dem Vereinsheim des Heimat- und Brauchtumsvereins (HBV) in Erlingshofen schreitet weiter voran. Diplom-Ingenieur Paul Lutz vom für die Projektleitung zuständigen Büro IAS aus Kirchheim am Ries berichtete dem Tapfheimer Gemeinderat vom aktuellen Stand der Planungen. Diese sehen neben einer Aufwertung des Platzes vor dem Schloss und der Errichtung einer rollstuhlgerechten Rampe als Zugang die Asphaltierung der Straße entlang der Kessel mit einem abgetrennten Gehstreifen und vor dem HBV-Heim einen gepflasterten Platz mit hochwertigem Natur-Granitstein vor. Einen neuen Asphaltbelag erhält zudem der Kirchenweg, der von der Straße „An der Kessel“ in Richtung Erlingshofer Dorfstraße abzweigt.

Auch der Eingang zum HBV-Heim wird für körperlich eingeschränkte Menschen mittels einer Rampe erleichtert. Insgesamt 19 Parkplätze sollen in dem Bereich zwischen Schloss und Vereinsheim geschaffen werden. Lutz betonte: „Wir haben die Parkplätze bewusst breiter gestaltet, um den gewachsenen Größen der Fahrzeuge Rechnung zu tragen!“ Eine Aufwertung soll auch der Festplatz an der Ostseite des HBV-Heims erhalten – durch Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse werden die Voraussetzungen für die Durchführung von Festen verschiedenster Größenordnung geschaffen.

