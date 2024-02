Verursacher von Unfall will 91-Jährige austricksen - und scheitert

In Donaumünster verursacht ein 22-Jähriger aus dem Kreis Dillingen einen Unfall mit einigem Schaden. Dann schwindelt er. Doch die Geschädigte ist "auf Zack".

Ein junger Mann hat mit seinem Auto am Montag in Donaumünster einen Unfall verursacht. Der Versuch, die Geschädigte auszutricksen, scheiterte, denn die 91-Jährige war laut Polizei "auf Zack".

Um 15 Uhr kam der Pkw-Fahrer von der Alexander-von-Bernus-Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun. An diesem entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der 22-Jährige klingelte an der Tür des Anwesens, in dem eine 91-Jährige wohnt, und hinterließ seine angeblichen Personalien. Im Nachgang stellte sich aber heraus, dass die Daten frei erfunden waren.

Die Seniorin in Donaumünster notierte sich das Kennzeichen des Unfallautos

Dennoch konnte die Polizei den Schwindler ausfindig machen. Grund: Die Seniorin hatte sich das Kfz-Kennzeichen des Unfallautos notiert. Damit konnten die Gesetzeshüter rasch den jungen Mann aus dem Landkreis Dillingen ermitteln. Der muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten und den Schaden begleichen. (AZ)