86-Jährige verhält sich nach Unfall vorbildlich

In Donauwörth hat eine betagte Autofahrerin einen Unfall verursacht. Warum die Polizei trotzdem lobende Worte findet.

Eine betagte Autofahrerin hat sich nach einem Unfall in Donauwörth vorbildlich verhalten. Dies betont die Polizei. Nach deren Bericht lenkte die 86-Jährige am Montag um 18 Uhr ihren Wagen am Kappeneck zu früh ein und prallte gegen den Kotflügel eines Pkw, der dort geparkt war. An dem Audi entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Seniorin wartete an der Unfallstelle, informierte dann per Telefon die örtliche Polizeiinspektion und hinterließ zudem einen Hinweiszettel am Auto des Geschädigten. Die Beamten verzichteten darauf, die Rentnerin mit einem Verwarngeld zu belegen. (AZ)