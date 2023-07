Donauwörth

18:30 Uhr

Auchsesheim bekommt ein neues Baugebiet und einen attraktiveren Dorfplatz

Der Werner-Egk-Platz in Auchsesheim soll zum Teil neu gestaltet werden.

Plus In Auchsesheim soll ein neues Wohngebiet entstehen. In diesem Zuge soll auch der Werner-Egk-Platz aufgewertet werden.

Die Stadt Donauwörth will im Ortsteil Auchsesheim ein neues Wohngebiet ausweisen. Gleichzeitig soll der Werner-Egk-Platz teilweise neu gestaltet und damit aufgewertet werden. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Um neues Bauland in Auchsesheim anbieten zu können, kaufte die Stadt am östlichen Dorfrand ein landwirtschaftliches Anwesen. Dieses ist inzwischen komplett abgerissen, um Platz für das Wohngebiet zu haben. Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, einen Bebauungsplan mit dem Namen " Dörfliches Wohnen südöstlich des Werner-Egk-Platzes" aufzustellen. Einem ersten Entwurf zufolge könnten auf dem Areal neun Häuser entstehen. Ein Planungsbüro soll jetzt die weiteren Unterlagen erstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

