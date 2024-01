Auto erfasst Fahrerin von E-Tretroller: Frau verletzt

Bei einem Unfall auf der Berger Allee in Donauwörth wird eine 58-Jährige verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Bei einem Unfall auf der Berger Allee in Donauwörth sind ein Auto und die Fahrerin eines Elektro-Tretrollers zusammengestoßen. Die Frau erlitt Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 19 Uhr. Laut Polizei wollte ein 36-Jähriger mit seinem Auto von der Straße Am Zeisig nach rechts auf die Berger Allee einbiegen. Dabei erfasste der Pkw die 58-Jährige, die auf dem E-Roller unterwegs war. Das Opfer wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich unter anderem an der Hüfte.

Zeugen des Unglücks werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)