Autofahrer rutscht von Bremspedal: Unfall in der Parkstadt

In der Donauwörther Parkstadt baut ein Rentner mit seinem Auto einen Unfall. Dabei entsteht Flurschaden. Die Polizei ist auch als Helfer gefragt.

Eigentlich wollte ein Autofahrer in der Donauwörther Parkstadt am Samstag ausparken. Jedoch endete das Manöver durch ein Missgeschick mit einem Unfall, bei dem Flurschaden entstand.

Nach Auskunft der Polizei wollte der 76-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Hochbruckerstraße mit seinem Wagen rückwärts aus einem Parkplatz rangieren. Der Rentner rutschte aber vom Brems- auf das Gaspedal ab und beschleunigte dadurch den Mercedes stark. Da zudem statt dem Rückwärts- der Vorwärtsgang eingelegt war, schoss der Senior mit seinem Fahrzeug in eine Baumgruppe. Sträucher und ein Baum auf einem angrenzenden Grundstück wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann blieb unversehrt.

Nach dem Unfall in Donauwörth müssen Blumenkästen versetzt werden

Eine Polizeistreife leitete ihn mit seinem Pkw aus dem Grundstück heraus. Aufgrund der engen örtlichen Gegebenheiten mussten drei Blumenkästen versetzt werden. Am Auto und an der Baumgruppe entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 3000 Euro. (AZ)