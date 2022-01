Autofahrer verliert Zweige auf B16 und löst Unfall aus

Von einem Anhänger fallen Tannenzweige auf die B16 bei Donauwörth. Als der Verursacher das Problem beheben will, kommt es zu einem Unfall.

Erst versäumte er es, die Ladung auf seinem Pkw-Anhänger ordnungsgemäß zu sichern, dann löste ein 56-Jähriger bei dem Versuch, das Malheur wieder zu beheben, einen Unfall auf der B16 bei Donauwörth aus. Der Schaden ist beträchtlich.

Das Unglück passierte am Donnerstag um etwa 9.35 Uhr. Der 56-Jährige aus dem Kreis Aichach-Friedberg war mit seinem Gespann auf der Bundesstraße bei Donauwörth unterwegs. Von dem Anhänger fielen mehrere Tannenzweige auf die Fahrbahn. Der Mann hielt an, um die Zweige wieder einzusammeln. Ein 70-Jähriger, der mit seinem Wagen nachfolgte, wich dem Gehölz auf dem Asphalt aus, erkannte jedoch das auf der Straße stehende Gespann zu spät. Wegen des nahendem Gegenverkehrs konnte der Rentner nicht mehr ausweichen und krachte frontal auf den Anhänger, der in das Heck des Zugfahrzeugs geschoben wurde. Die Beifahrerin des Seniors erlitt unter anderem Prellungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.

Der Pkw des 70-Jährigen sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die weitere Folge für den Rentner: eine Strafanzeige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Bis die Unfallaufnahme beendet war, kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B16. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)