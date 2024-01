Autofahrerin kracht auf Bus: Heftiger Unfall in der Parkstadt

In der Donauwörther Parkstadt übersieht eine von der Sonne geblendete Frau einen geparkten Linienbus. Das hat einige Folgen.

Einen folgenreichen Unfall hat eine Autofahrerin am Donnerstag in der Donauwörther Parkstadt verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 35-Jährige um kurz nach 10 Uhr auf der Perchtoldsdorfer Straße unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Kreuzung zur Johannes-Knebel-Straße übersah die Frau einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Linienbus. Grund dafür war der Fahrerin zufolge die tiefstehende Sonne.

Der Mercedes krachte nahezu ungebremst mit etwa 50 Stundenkilometern in das Heck des Busses. Die 34-Jährige erlitt diverse Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Durch die Karambolage entstand nach ersten vorsichtigen Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der Pkw hat nur noch Schrottwert. Er musste abgeschleppt werden. (AZ)