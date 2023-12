Autofahrerin prallt bei der Westspange auf anderen Wagen

Nach einem Unfall an der Westspange in Donauwörth müssen eine Autofahrerin und ihr Beifahrer ärztlich behandelt werden. Die Verursacherin erhält eine Anzeige.

Eine 46-Jährige hat im Donauwörther Straßenverkehr zu spät reagiert und einen Unfall verursacht. Der Polizei zufolge war eine 31-Jährige am Dienstag um 16.50 Uhr auf der Sallingerstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Am Übergang zur Westspane musste sie ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 46-Jährige bemerkte dies nicht.

Die Frau prallte dem vorderen Auto ins Heck. Durch den Unfall entstand ein Schaden von schätzungsweise 8000 Euro. Die 31-Jährige sowie ihr 23-jähriger Beifahrer klagten über Kopf- und Nackenschmerzen und mussten in der Folge ärztlich behandelt werden. Die Unfallverursacherin erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. (AZ)

