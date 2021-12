Backhaus Pfister schließt Filiale in der Donauwörther Reichsstraße

Plus In der Donauwörther Reichsstraße haben schon etliche Geschäfte zugemacht. Nun schließt es die Bäckerei Pfister ihre Filiale und das Café.

Erneut schließt ein Laden in der Donauwörther Reichsstraße, der lange zum Stadtbild und zur Infrastruktur im Zentrum der Großen Kreisstadt gehört hat: Das Traditions-Backhaus Pfister macht seine Filiale dort zum 31. Dezember zu. Das ist die schlechte Nachricht für die Kundschaft, die das Pfister-Sortiment schätzt oder das Café als Treffpunkt genutzt hat. Pfister Backwaren wird es zwar zwar weiterhin in Donauwörth geben, aber eben nicht mehr im Herzen der Stadt.