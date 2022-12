Donauwörth

vor 17 Min.

Bald höhere Mieten für fast 1000 Wohnungen in Donauwörth

Plus Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth hat konkurrenzlos günstige Wohnungen. Nun stehen aber Mieterhöhungen an. Was die GBD in der Parkstadt plant.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Wer in einer Wohnung der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) lebt, kann sich glücklich schätzen. Die Durchschnittsmiete in den knapp 1000 Einheiten liegt laut hauptamtlichem Vorstand Vitus Schmid derzeit bei knapp 4,40 Euro. Dies sei "konkurrenzlos in unserer Region". Seit 2018 seien die Tarife nicht mehr angehoben worden, betonte Schmid in der Mitgliederversammlung der GBD. Angesichts der stark gestiegenen Kosten sei nun aber eine Mieterhöhung unausweichlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen