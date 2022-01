Unfallflucht in Spielstraße in Donauwörther Stadtteil Berg

Eine böse Überraschung hat eine 50-Jährige am Mittwoch in Berg erlebt: Ihr Auto wurde von einer unbekannten Person angefahren.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Straße Am Maierberg im Donauwörther Stadtteil Berg durch einen Unfall ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, prallte ein Wagen im verkehrsberuhigten Bereich im Zeitraum von 9 bis 10 Uhr gegen den ordnungsgemäß geparkten blauen VW Multivan einer 50-Jährigen.

An dem VW wurden dadurch die linke Schiebetür, die Fahrertür sowie der Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Da sich die verursachende Person nach dem Unfall entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet sowie Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)