Betrügerin am Telefon gerät an Fachkraft statt mögliches Opfer

Eine Betrügerbande wollte im Donau-Ries-Kreis eine ältere Frau über ein Telefonat hereinlegen. Weil jedoch die fachkundige Tochter das Gespräch annahm, lief der Versuch der Kriminellen ins Leere.

Wie die Polizei berichtet, rief eine Unbekannte am Donnerstagnachmittag bei dem Festnetzanschluss der Seniorin an. Die Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiterin des "Deutschen Pflegebunds" aus. Sie gaukelte vor, dass finanzielle Mittel für die Pflege noch nicht abgerufen worden seien. Hier bot sie die Hilfe des "Pflegebunds" an. Was die mutmaßliche Betrügerin nicht wusste: Sie hatte nicht die betagte Anschlussinhaberin, sondern deren Tochter am Apparat.

Die ist im medizinischen Bereich tätig. Und somit war ihr bekannt, dass es einen "Deutschen Pflegebund" gar nicht gibt. Deshalb stellte sie Nachfrage auf Nachfrage. Der vermeintlichen Betrügerin gefiel das nicht, denn sie legte angesichts dieser Hartnäckigkeit einfach auf. (AZ)