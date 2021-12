In einem Hochhaus in der Donauwörther Parkstadt bricht ein Feuer aus

In einem der Hochhäuser in der Donauwörther Parkstadt hat es am Donnerstagabend gebrannt. Ein größeres Aufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort.

Eine böse Überraschung hat ein Mann in der Parkstadt in Donauwörth kurz vor Weihnachten erlebt: Am Donnerstagabend brach in seiner Wohnung, die sich in einem der Hochhäuser in der Andreas-Mayr-Straße befindet, ein Feuer aus. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften war vor Ort.

Der Alarm ging am frühen Abend ein. Der Mann bereitete sich in der Küche seiner Wohnung im dritten Stock das Abendessen zu, vergaß dieses aber offensichtlich auf dem eingeschalteten Herd. Das Essen im Topf wurde so heiß, dass es sich entzündete. Die Flammen griffen nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel auf den Dunstabzug und von dort auf die Küchenmöbel über. Der Bewohner ergriff selbst die Initiative. Wohl mittels eines Feuerlöschers erstickte er die Flammen weitgehend, bis die ersten Einsatzkräfte anrückten.

Brand in Donauwörth: Feuerwehr mit schwerem Atemschutz im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth, Berg und Riedlingen sowie Notarzt, Rettungsdienst und Polizei eilten zu dem Hochhaus. Auch die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter war alarmiert. Da sich in diesem auf neun Stockwerken insgesamt 36 Wohnungen befinden, hätten die Kräfte von vorneherein unter einer gewissen Anspannung gestanden, berichten Zobel und Kreisbrandrat Rudolf Mieling. Die Feuerwehrleute gingen mit schwerem Atemschutz in die Wohnung, löschten den Brand vollends und belüfteten die Räume.

Ein Bewohner des Hauses erstickte er die Flammen weitgehend, bis die ersten Einsatzkräfte anrückten. Foto: Wolfgang Widemann

Zugleich klingelten die Helfer - rund 70 waren im Einsatz - an den anderen Wohnungen der Etage, um sicherzustellen, dass sonst niemand betroffen war. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in in dem Gebäude bleiben. Der vom Brand betroffene Mann erlitt leichte Verletzungen. Notarzt und Rotes Kreuz behandelten ihn in einem Rettungswagen. In der Küche dürfte ein Schaden von einigen tausend Euro entstanden sein.

