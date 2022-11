Donauwörth

24.11.2022

Die Sanierung der Christuskirche startet mit einem Gerüst

Plus Seit Langem sind grundlegende Umbauten in dem evangelischen Gotteshaus geplant. Bald schon soll es losgehen. Was in Donauwörth angedacht ist.

Von Thomas Hilgendorf

Langsam wird es Dekan Frank Wagner etwas mulmig zumute, wenn er an den Kirchturm denkt. Die ersten Brocken des Putzes am Turm der evangelischen Christuskirche hätten unlängst den Abgang in Richtung Gehweg gemacht. Es sei also allerhöchste Zeit zu handeln, sagt Wagner. Die Einrüstung des Turms wird wohl der erste Schritt hin zur umfassenden Sanierung des Gotteshauses in der Pflegstraße sein.

