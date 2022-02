Diese Kulturveranstaltungen plant Donauwörth im Jahr 2022

Plus Die Veranstaltungspläne der Stadt Donauwörth für das Jahr 2022 sind vielfältig. Eines steht fest: Die Kultur und das Leben sollen wieder zurückkehren.

Mit ungebrochenem Elan nehmen die zuständigen Stellen im Donauwörther Rathaus erneut Anlauf, Veranstaltungen zu organisieren. Sie wollen - Corona zum Trotz - wieder besondere Akzente im öffentlichen Leben setzen. Um welche Themen es sich handelt, stellten jetzt Tourismusamtsleiterin Ulrike Steger, Kulturamtsleiterin Iris Scheibel und CID-Geschäftsführerin Christiane Kickum im Donauwörther Kulturausschuss vor. Unter den Ereignissen 2022 sind etwa die Kulturtage im Frühjahr und im Herbst, das Flanieren in der autofreien Reichsstraße, Einkaufssonntage, Handwerkertage, Inselfest, Freilichtbiergarten, die Kunst- und Lichternacht und vieles mehr.