Diesen neuen Hinweisen ist die Polizei im Mordfall Simone Langer nachgegangen

Plus Die Polizei hat nach dem Aufruf in "Aktenzeichen XY" zum Mordfall Simone Langer fast 200 Hinweise bekommen. Nun informiert die Kripo über den aktuellen Stand.

Von Wolfgang Widemann

Über mehrere Jahre hat sich Alexander Wex in einen Mordfall vertieft, der im Sommer 1983 die Menschen in Donauwörth und Nordschwaben zutiefst erschütterte - und nie aufgeklärt werden konnte. Über die TV-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" starteten der Hauptkommissar und seine Kollegen von der Kriminalpolizei Dillingen vor gut fünf Monaten den erneuten Versuch, den Täter zu finden, der in jener Nacht auf den 29. Juli die Schülerin Simone Langer umbrachte. Die Resonanz auf den Filmbeitrag war groß. In den folgenden Wochen und Monaten meldeten sich bei der Kripo fast 200 Personen, um etwas mitzuteilen. An die Öffentlichkeit gelangte nur wenig. Auf Anfragen reagierte die Polizei zurückhaltend. Man wolle und könne sich nicht äußern, hieß es aus der Dienststelle. Die hat nun einen großen Teil der Hinweise abgearbeitet - und informiert über den Stand der Dinge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

