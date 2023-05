Donauwörth feiert Europa – und stellt ein vielfältiges Programm auf die Beine

Mit einem umfangreichen Programm wird Europa heuer in der Großen Kreisstadt thematisiert. Warum in diesem Jahr so ausgiebig gefeiert wird in Donauwörth.

Exakt mittendrin. So ließe sich Donauwörths Lage in Europa ohne allzu große geografische Verrenkungen beschreiben. Und tatsächlich ist der Titel "Europastadt" nicht nur ein Marketingprodukt – vielmehr ist Europa in der Großen Kreisstadt seit Jahren Alltag. Damit der europäische Gedanke gerade der Gewohnheit wegen nicht zur schnöden Selbstverständlichkeit geriert, widmet die Stadt dem Thema heuer ein volles Programm, bei dem jeder Bürger und jede Bürgerin mitmachen kann – quer durch die Altersgruppen.

Bei der Bedeutung Europas für Donauwörth fällt einem unweigerlich die Wirtschaft ein. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen: Mit dem Hubschrauberhersteller Airbus Helicopters hat ein deutsch-französischer Konzern eine beachtliche Produktionsstätte mit fast 7000 Arbeitsplätzen in der Stadt; die Mitarbeitenden kommen indes aus zahlreichen europäischen Ländern. Hier ist die europäische Integration kein frommer Wunsch, sondern seit Jahren Realität. Doch es ist nicht nur das größte Donauwörther Wirtschaftsunternehmen, bei dem Europa eine tragende Rolle spielt, wie auch jüngst im Rathaus bei der Präsentation des Programms "Europastadt Donauwörth" betont wurde.

Donauwörth liegt auch geografisch im Herzen Europas

Bereits die Geografie zeigt es: Die Große Kreisstadt liegt im Herzen Europas – und sie war seit jeher ein Verkehrsknotenpunkt, bedingt durch Römerstraßen und freilich auch den großen europäischen Strom, die Donau. "1000 Jahre europäische Geschichte" seien hier erlebbar, sagte Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Hier kreuzen sich neben wichtigen europäischen Routen auch die Wege der Römerstraße Via Claudia Augusta, welche bis ins italienische Ostiglia führt. Und auch der alte, christliche Rom-Pilgerweg Via Romea Germanica führt mitten durch die Stadt an der Donau. Und sehr deutlich ist ein relevanter Weg des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation indessen mit der Reichsstraße nach wie vor präsent in der Stadt.

Weil die europäische Geschichte aber leider auch zeigt, wie brüchig der Frieden sein kann, sollte der Titel "Europastadt" für historisch relevante europäische Orte dazu beitragen, dass der Frieden auf dem Kontinent stets aufs Neue erarbeitet werden muss. Seit 45 Jahren ist Donauwörth nun schon Europastadt. Damals, 1978, brachte der belgische Abgeordnete Francis Tanghe im Namen des Europarates die Ehrenfahne des Rates in die Stadt. Dies sollte ein Zeichen und eine Motivation sein, dass die Stadt und ihre Bürger weitere Aktivitäten unternehmen, die "in Richtung Europa" führen, wie es damals in der Berichterstattung der Zeitung hieß.

FOS-BOS-Schüler haben eine Donauwörther Europa-App entwickelt

Heuer wird also in der Großen Kreisstadt an die Wichtigkeit der friedlichen Kooperation auf dem Kontinent erinnert. Viele Stellen in der Stadt haben sich an der Ausarbeitung des Programms beteiligt. So hat etwa die FOS-BOS Donauwörth eine interaktive Stadtrallye entwickelt, auf die mittels einer App auf dem Smartphone zugegriffen werden kann. Die Schülerinnen und Schüler der Hans-Leipelt-Schule haben hierzu 13 Stationen festgelegt, bei denen Interessantes in Erfahrung gebracht werden kann.

Doch auch weitere Programmpunkte sind Teil der diesjährigen Europa-Agenda in Donauwörth. Hier eine Auswahl: