Donauwörther Tanzhaus steht jetzt unter Denkmalschutz

Plus Ratsmitglieder in Donauwörth einigen sich auf die Eckpunkte für eine Sanierung des Bauwerks. Es gibt einen Architekten-Wettbewerb für das Projekt.

Wie geht es mit dem Tanzhaus weiter? Dazu hat der Bau- und Stadtplanungsausschuss des Donauwörther Stadtrats nun wegweisende Entscheidungen getroffen. Für die Sanierung und den Umbau des Gebäudes gibt es demnach einen Architekten-Wettbewerb. Dieser muss angesichts des finanziellen Umfangs des Projekts europaweit ausgeschrieben werden. Die Ratsmitglieder ergänzten nochmals die Vorgaben, was in dem Bauwerk untergebracht werden soll. Zudem verkündete Oberbürgermeister Jürgen Sorré eine interessante Neuigkeit bezüglich des Tanzhauses: Das steht jetzt unter Denkmalschutz.