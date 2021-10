Donauwörth

vor 28 Min.

Tanzhaus: Wie geht es jetzt weiter mit der Sanierung?

Plus Nach dem Votum der Bürgerinnen und Bürger in Donauwörth zeigen sich die Parteifreien enttäuscht. Ein Ratsmitglied ist zurückgetreten.

Von Thomas Hilgendorf

Der Donauwörther Stadtrat traf sich passenderweise just an dem Ort, um den seit Monaten gerungen wurde. Im Tanzhaus. Das aber war eher den Corona-Abstandsregelungen geschuldet sowie dem Umstand, dass es kaum einen anderen Raum in passender Größe gibt außer dem in die Jahre gekommenen Stadtsaal. Keine Frage also, dass das Tanzhaus zu einer der drängendsten Infrastrukturfragen geworden ist. Die Bürgerinnen und Bürger indes hatten am vergangenen Sonntag über den Bürgerentscheid ihr Votum gesprochen: Das Tanzhaus bleibt bestehen – also Sanierung statt Abbruch und Neubau. Bei einigen Stadträten allerdings war der Frust über diese Entscheidung am Donnerstagabend mehr als deutlich zu hören und zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen