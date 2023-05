Donauwörths OB Jürgen Sorré will wieder antreten

Bei seiner Halbzeitbilanz erklärt das Stadtoberhaupt, erneut zu kandidieren. Zudem nennt Sorré erste Zeitschienen für die aktuellen und kommenden Großprojekte.

Der Pfiff zur Halbzeit sollte kein Gang in die Pausenkabine sein. Zu wichtig sind die Aufgaben, vor denen die Stadt Donauwörth steht – angesichts eines künftig um Millionen Euro einrechenden Haushalts und angesichts vieler laufender Projekte, die kaum zurückgestellt werden können. Oberbürgermeister Jürgen Sorré zog nach drei Jahren im Amt am Montag eine erste größere Zwischenbilanz. Hierbei wurde noch einmal deutlich, vor welch gewaltigen Aufgaben die Große Kreisstadt steht. Zugleich kündigte das Stadtoberhaupt an, bei den kommenden OB-Wahlen erneut antreten zu wollen.

Der Montag war ein Tag, an dem einiges zusammenkam im Amtszimmer von Jürgen Sorré im ersten Stock des Rathauses. Er feierte seinen 48. Geburtstag und zog zugleich Bilanz – ein Unterfangen, das er mit gemischten Gefühlen angepackt haben dürfte. Denn alles, was begonnen wurde und alles, was da noch kommt an Projekten, steht unter dem Damoklesschwert der Finanzierbarkeit, nachdem Airbus Helicopters, wie berichtet, in den kommenden Jahren wohl als Gewerbesteuerzahler ausfallen wird.

Allein drei der Donauwörther Projekte kosten "einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag"

Zunächst beleuchtete der OB allerdings das, was bereits vollendet werden konnte in den vergangenen drei Jahren – etwa die Rundumerneuerung des Donauwörther Freibads, die im Juni 2022 abgeschlossen worden war. Ebenfalls fertig wurden das Dorfgemeinschaftshaus in Schäfstall, die OGTS an der Riedlinger Grundschule und das Feuerwehrhaus in Auchsesheim. Allerdings, fügte Sorré hinzu, seien dies bereits in der vergangenen Legislatur begonnene Projekte gewesen. "Zufall" sei es indessen, dass es sich zuletzt bei vielen Projekten um Maßnahmen handele, die in der Parkstadt gebaut wurden oder dort nach wie vor umgesetzt werden. Neben dem Millionenprojekt Freibad sind hier der Hochbehälter zu nennen (Fertigstellung der Außenanlagen bis Juli), der Rückbau und die Erschließung des Alfred-Delp-Quartiers sowie der Mehrgenerationensportpark.

Eine Kernfrage ist unterdessen, wie es angesichts des wegbrechenden Gewerbesteueraufkommens in den kommenden Jahren mit den laufenden Großprojekten weitergeht. Und davon gibt es einige:

Alfred-Delp-Quartier: Auf dem vormaligen Kasernengelände gehen die ersten 39 Grundstücke derzeit "in die Vermarktung". Für jene Bauflächen hat es, wie Sorré informierte, 240 Bewerber gegeben. Die Preise liegen, wie Pressesprecher Mirko Zeitler auf Nachfrage erläuterte, zwischen 250 und 290 Euro pro Quadratmeter. Mit den ersten neuen Grundeigentümern wolle man "so bald wie möglich zum Notar gehen". Sukzessive würden dann weitere Bauareale im Quartier erschlossen.

OB Sorré betonte, dass an der Umsetzung der genannten Projekte nicht gerüttelt werde, auch wenn allein die Projekte Tanzhaus, Schneegarten und Stadtarchiv einen "mittleren zweistelligen Millionenbetrag" kosten würden. Im Rahmen seiner Halbzeitbilanz kündigte Sorré an, erneut als Oberbürgermeister kandidieren zu wollen. Die Arbeit mache ihm Spaß, auch wenn der Umfang der momentanen Donauwörther Projekte "für zwei bis drei Amtszeiten" reichen würde. Der neue Haushalt wird unterdessen mit Spannung erwartet – er soll Ende Juni verabschiedet werden.

