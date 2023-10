Drei Jugendliche stehlen weitere Fahrräder

Ein Trio aus 15- und 13-Jährigen beschäftigt erneut die Polizei in Donauwörth. Die Burschen haben wohl noch mehr auf dem Kerbholz.

Offenbar völlig unbelehrbar sind drei Jugendliche, die seit Tagen in Donauwörth und Umgebung durch Diebstähle auffallen. Nun sind weitere Taten ans Tageslicht gekommen.

Wie bereits berichtet, hatte das Trio in der vorigen Woche mehrere Fahrräder gestohlen und sich in Otting in einem SB-Hofladen aus der Kasse "bedient". Am Sonntag fielen zwei der Burschen in Donauwörth einer Passantin auf. Sie verhielten sich auffällig und schoben zwei neuwertige Fahrräder, die ihnen augenscheinlich nicht gehörten. Der 13- und der 15-Jährige räumten ein, dass sie die hochwertigen Räder, die versperrt im Bereich des Airbus-Werks und vor dem Bahnhof abgestellt waren, mittels eines Schneidwerkzeugs gestohlen haben.

Die Polizei nimmt den Jugendlichen auch Rauchmittel ab

Die Polizei stellte die beiden Fahrräder (ein schwarzes Herrenrad der Marke Cube und ein blau-grünes Rad der Marke Shockblaze) sicher. Die Beamten fanden bei den Jugendlichen auch mehrere Rauchmittel und beschlagnahmten diese ebenfalls. Im Nachgang gestand ein weiterer 15-Jähriger, auch bei den Diebstählen dabei gewesen zu sein.

Die Gesetzeshüter ermitteln gegen das Trio auch noch wegen weiterer Eigentumsdelikte (unter anderem Ladendiebstähle). (AZ)