E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall in Donauwörth verletzt

Eine ausparkende Autofahrerin übersieht einen E-Scooter und erfasst ihn.

Ein unglücklicher Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter ereignete sich am Dienstagabend in der Joseph-Gänsler-Straße in Donauwörth. Ein 17-jähriger Jugendlicher, der auf seinem E-Scooter unterwegs war, wurde laut Polizei von einem ausparkenden Auto einer 39-jährigen Fahrerin erfasst. Die Frau wollte gerade rückwärts von einem Parkplatz eines Schuhgeschäfts auf die Straße fahren, als es zum Zusammenprall kam.

Der junge Mann stürzte infolge der Kollision und zog sich dabei eine Beinverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in die Donau-Ries-Klinik, um die Verletzungen zu behandeln. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun gegen die Autofahrerin wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. (AZ)