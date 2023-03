Ein katholischer Protestant erntet viel Applaus im Donauwörther Zeughaus

Plus Pfarrer und Autor Rainer Maria Schießler betont die wichtige Rolle der Hoffnung in schwierigen Zeiten. Im Donauwörther Zeughaus gab es sogar eine Premiere.

Kein Platz ist mehr frei am Sonntagabend im Zeughaus. Ausverkauftes Haus, das schafft dieser Tage leider nicht mehr jeder Pfarrer, er indes sorgt regelmäßig für viel Betrieb: Rainer Maria Schießler ist Priester und Autor - und gilt mit seiner unkonventionellen Art sowie seiner offenen Haltung als Rebell in der katholischen Kirche. Er forderte in Donauwörth mit Nachdruck Veränderungen in seiner Kirche.