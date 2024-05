Donauwörth

vor 17 Min.

Ein Tag nur für die Kinder in Donauwörth

Zum Spieltag in der Reichsstraße kamen am Samstag Hunderte Kinder nach Donauwörth. An den Stationen gab es viel zu tun.

Plus Angenehme Frühlingstemperaturen und attraktive Angebote haben am Samstag Hunderte Kinder in die Donauwörther Innenstadt gelockt. Was beim Spieletag geboten war.

Von Helmut Bissinger

„Am besten hat mir das Entenangeln gefallen“, schwärmt der vierjährige Hannes, der mit seinem Papa und seinen zwei Brüdern zum Kinder- und Jugendtag nach Donauwörth gekommen ist. Wenn die Stadt den Kindern gehört, dann ist einiges los. Und wieder spielte das Wetter mit: „Die Temperaturen sind ideal“, urteilte schon kurz nach Beginn des bunten Treibens in der Innenstadt Harald Altstetter. Er war für die veranstaltende City-Initiative-Donauwörth (CID) gemeinsam mit Stadtjugendpflegerin Daniela Benkert Projektleiter.

Der Andrang war auch diesmal groß. Hunderte waren gleichzeitig unterwegs. „Man muss nicht alle Stationen schaffen“, wissen die Kids von ihren Eltern. „Aber das macht nichts, bei dem großen Angebot ist das ja auch kaum möglich“, sagt eine Mutter, die mit ihren Söhnen Benjamin, Elias und Matteo aus Buchdorf gekommen ist. Auf der Reichsstraße, im Ried, auf der Museumsinsel und beim Kaufhaus Woha waren insgesamt 39 verschiedene Stationen aufgebaut. Donauwörther Vereine, Einsatzkräfte, Einzelhändler, Verbände und Sportgemeinschaften hatten sich verschiedene Aktionen einfallen lassen, um Straßen und Plätze zu Spielmeilen zu verwandeln.

