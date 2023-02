Expertin aus Donauwörth: So klappt gesundes Abnehmen in der Fastenzeit

Vor Ostern verzichten viele Menschen auf Süßigkeiten oder Fleisch, auch um abzunehmen. Ernährungsexpertin Cornelia Zink erklärt, wie das gelingen kann.

Mit Aschermittwoch endet die Faschingssaison. Damit beginnt die 40-tägige Fastenzeit, die bis Ostersonntag andauert. Viele Menschen üben sich in dieser Zeit bewusst in Verzicht, unter anderem bei Süßem, Fleisch oder Alkohol. Oft hat dies keinen religiösen, sondern vielmehr einen gesundheitlichen Grund. Knapp sechs Wochen lang fasten, um abzunehmen. Ernährungsexpertin Cornelia Zink aus Donauwörth gibt Tipps, wie es gelingen kann.

Die alljährliche Fastenzeit kann ein guter Einstieg in die Gewichtsreduktion sein. Fachleute empfehlen hierfür allerdings eine bewusste, nachhaltige Veränderung statt eines radikalen, kurzzeitigen Verzichts. „Die psychologische Forschung hat gezeigt, dass es vielen Menschen leichter fällt, mit kleinen Veränderungen zu beginnen und sich stetig in Richtung der gewünschten Verhaltensweise zu entwickeln“, erklärt Cornelia Zink, Ernährungsexpertin der AOK im Donau-Ries.

Tipp zum Abnehmen: Langsam starten und dranbleiben

Wer schrittweise und beharrlich neue Gewohnheiten schafft und die Ernährung dauerhaft umstellt, hat beste Aussichten, das Gewicht zu reduzieren und zu halten. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ist es ausreichend und gesund, innerhalb eines Jahres höchstens fünf bis zehn Prozent des individuellen Körpergewichts abzunehmen. Das sind bei einem Ausgangsgewicht von 80 Kilogramm etwa vier bis acht Kilogramm. Beim langsamen Abnehmen liegt die Erfolgschance damit bei 70 Prozent.

Fastenzeit Cornelia Zink AOK Ernährungsexpertin Donauwörth Cornelia Zink, Ernährungsexpertin der AOK im Donau-Ries gibt Tipps zum gesunden Abneh-men. Foto: Aok Donau-ries/jutta Kobusch

Ernährungsmedizinerinnen und -mediziner raten vorrangig Menschen mit viel Bauchfett, abzuspecken. Dieses sogenannte Viszeralfett hat etwas andere Eigenschaften als das, was man beispielsweise um die Hüften findet. Viszeralfett sitzt an den inneren Organen und reicht auch in die tiefen Schichten hinein. Es ist besonders stoffwechselaktiv.

„Die Botenstoffe, die es produziert, können Entzündungen verursachen, Stoffwechselprozesse stören und die Blutgefäße belasten“, warnt die Expertin. Die Fettverteilung im Körper kann bestimmt werden, indem man den Taillenumfang misst. Beträgt der Bauchumfang über 102 Zentimetern bei Männern und über 88 Zentimetern bei Frauen, kann das auf kritisches Viszeralfett hindeuten. Dann heißt es: Nach Rücksprache mit dem Hausarzt gegebenenfalls mit dem Abnehmen beginnen. (hgyr)

Eine Rezeptidee zum Einstieg: Ofengemüse für 4 Personen

400 g Kartoffeln

400 g Rote Bete

400 g gelbe Rüben

400 g Kürbis, bevorzugt Hokkaido

1 große Zwiebel

4 EL Olivenöl

200 ml Joghurt

Salz, Pfeffer, Knoblauch (nach Belieben)

½ Bund frische Kräuter (z. B. Petersilie, Schnittlauch)

Kartoffeln, gelbe und rote Rüben waschen und schälen. Zwiebel schälen, Hokkaido waschen, halbieren und die Kerne entfernen. Das Gemüse in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden, auf einem gefetteten Blech verteilen, Olivenöl zugeben und bei 180 Grad Umluft circa 30 Minuten backen. Die Kräuter waschen und schneiden. Joghurt mit Gewürzen und Kräutern vermischen und als Dip zum gebackenen Gemüse geben. Tipp: Je nach Jahreszeit saisonales Gemüse verwenden. (AZ)