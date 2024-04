Graupelschauer sorgt für glatte Straßen in der Region

Plus Wetterkapriolen am Mittwoch im Donau-Ries-Kreis: Verkehrsteilnehmer sollten vorsichtig sein. Vor allem, wenn sie schon Sommerreifen montiert haben.

Viele Autobesitzer sind aufgrund des zuletzt schönen Wetters heuer bereits mit Sommerreifen unterwegs. Am Mittwoch zeigten jedoch einige Wetterkapriolen, dass im April nach wie vor mit allem zu rechnen ist. Sonne, Gewitter sowie Regen- und Graupelschauer wechselten sich teilweise im Minutentakt ab. Dies sorgte auch unvermittelt für glatte Straßen.

Eine solche Situation ergab sich gegen 15.30 Uhr plötzlich auf der B25 bei Donauwörth. Dort war ein Graupelschauer so heftig, dass sich in der Landschaft und auf dem Asphalt eine weiße Schicht bildete. Auf dem glatten Untergrund kam ein Autofahrer von der Straße ab. Er hatte aber Glück und schlitterte über die Grünfläche auf einen Feldweg. Nennenswerter Schaden entstand offenbar nicht.