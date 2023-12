Handbremse nicht angezogen: Auto verursacht Unfall

Ein Auto rollt in Donauwörth einen Abhang hinunter und stößt gegen einen Lkw.

Ein Auto hat sich am Montagmorgen in Donauwörth selbstständig gemacht. Laut Polizei rollte das an einer Steigung in der Industriestraße geparkte Auto eines 60-Jährigen aufgrund nicht angezogener Handbremse um 7.50 Uhr los und prallte gegen einen Lkw. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Eine Zeugin konnte den Unfallhergang beobachten. Sie rief die Polizei. Die Beamten verwarnten den 60-Jährigen vor Ort mit 35 Euro und sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. (AZ)