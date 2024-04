Kinder- und Jugendtag Donauwörth: Die Innenstadt gehört den Kleinen

Erneut findet heuer der Kinder- und Jugendtag in Donauwörth statt. Neben zahlreichen Aktionen und Spielmöglichkeiten gibt es auch Preise zu gewinnen.

Am Samstag, 4. Mai, gehört die Donauwörther Innenstadt den Kindern und Jugendlichen. Die City Initiative Donauwörth (CID) mit Projektleiter Harald Altstetter und Stadtjugendpflegerin Daniela Benkert vom KJR Donau-Ries haben diesen Tag für die Kids organisiert. Es wird vielfältigen Attraktionen geben, mit denen sich die Geschäfte, Vereine und Organisationen beteiligen. Ab 10 Uhr öffnet das Jugendcafé in der Reichsstraße seine Türen. Wer Lust hat, auch hier vorbeizuschauen, kann das selbstverständlich gerne tun. Ab 10 Uhr finden auf der gesperrten Reichsstraße, im Ried und auf dem WOHA-Parkplatz Aktionen für Kinder, die Spaß am Malen, Basteln, Toben, Hüpfen und Fahrrad fahren haben.

Wer Lust auf Kinderschminken hat oder Buttons gestalten möchte, der ist in der Reichsstraße und auf der Riedinsel genau richtig. Spiel und Spaß in der Natur zeigt die Jugendgruppe Bund Naturschutz, bei der Feuerwehr können die Kinder sich an Löscharbeiten ausprobieren. Auch Erste Hilfe zeigt die Johanniter Jugend. Bei den Schülerinnen und Schülern der Jugendkapelle unter Leitung von Josef Basting kann sich jeder, den ein Instrument interessiert, am Tanzhaus-Vorplatz dieses Instrument zeigen lassen.

Kinder- und Jugendtag Donauwörth: Es wird wieder einen Flashmob geben

Auf dem WOHA Parkplatz zeigt der Behinderten- u. Versehrtensportverein (BVSV) einen Rollstuhlparcours und die Verkehrswacht Donauwörth gibt Tipps zum sicheren Fahrradfahren auf einer kindgerecht anspruchsvollen Fahrrad- und Kettcarstrecke. Das Kaufhaus WOHA und die CID veranstalten zudem mit der Tanzschule Dance Vision einen gemeinsamen Flashmob. Um 13 Uhr treffen sich alle Interessierten am WOHA-Parkplatz, um durch Tanzen ein Zeichen für Gemeinschaft zu setzen. Neben Spiel und Spaß gilt es, fleißig Stempel zu sammeln. Bei sämtlichen Spielstationen können sich die Kinder ihren Laufzettel bis etwa 14.30 Uhr abstempeln lassen und nebenbei noch spielen. An der Verlosung, die um 15 Uhr vor dem Tanzhaus stattfindet, nehmen alle teil, die ihren Laufzettel abgegeben haben. Die Geschäfte und Organisationen haben Preise zur Verfügung gestellt.

Am Stand der CID gibt es wieder kostenlose Getränke. Die CID bittet darum, eigene Trinkbecher mitzubringen, um unnötigen Müll zu vermeiden. Mehr Veranstaltungsinfos gibt es unter www.cid-donauwoerth.de. (AZ)