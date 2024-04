Lastwagen brennt: B25 Richtung Donauwörth gesperrt

Auf der Bundesstraße 25 brennt ein Lkw. Die Straße ist derzeit in Richtung Donauwörth gesperrt. Der Löscheinsatz dauert noch an.

Auf der B25 zwischen Ebermergen und Donauwörth ist am Dienstagvormittag ein Lastwagen in Brand geraten. Deshalb ist die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße bis auf Weiteres in Richtung Donauwörth gesperrt. Die Lösch- und Bergearbeiten werden sich wohl bis weit in den Nachmittag hineinziehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Sattelzug gegen 11.30 Uhr auf der B25 unterwegs. Offenbar platzte am Auflieger einer der Reifen und erhitzte sich so stark, dass er Feuer fing. Dies bemerkte der Fahrer am Kühberg kurz vor der Ausfahrt Wörnitzstein/Berg. Der Mann hielt auf dem rechten Fahrstreifen an, koppelte die Zugmaschine ab und fuhr mit dieser ein Stück weit weg.

Die Flammen greifen auf der B25 auf die Ladung des Lkw über

Die Flammen griffen rasch auf die Plane und die Ladung des Lkw-Aufliegers über. Der war mit Ballen aus Recyclingpapier voll beladen. Ein heftiger Wind fachte das Feuer zusätzlich an. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Berg und Donauwörth übernahmen die Löscharbeiten. Das Wasser dazu kam aus mehreren Einsatzfahrzeugen, die mit Tanks bestückt sind. Weil nach einer Weile die Vorräte zur Neige gingen, richtete die Feuerwehr nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel einen Pendelverkehr zwischen dem Brandort und dem nahen Weiler Osterweiler ein. Dort füllten die Einsatzkräfte die Wassertanks auf.

Die Papierballen müssen von dem Lastwagen abgeladen und zerpflückt werden

Ein Problem ist, dass die Ballen aus dem Lkw-Auflieger geholt und quasi zerpflückt werden müssen, um das Material ablöschen zu können. Dazu beorderte die betroffene Firma einen Teleskoplader an den Ort des Geschehens. Die Feuerwehr werde voraussichtlich noch stundenlang auf der Bundesstraße beschäftigt sein, erklärte Zobel.

Der Lkw war mit Papierballen voll beladen. Foto: Wolfgang Widemann

Auf der B25 bildete sich ein größerer Rückstau. Die Freiwillige Feuerwehr Ebermergen, die ebenfalls alarmiert wurde, leitet den Verkehr von der Bundesstraße ab.