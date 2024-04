Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Mann verliert in Donauwörth die Kontrolle über sein Fahrzeug und wird meterweit über den Gehsteig geschleudert.

Ein schwerer Unfall ist am Sonntagabend auf der Westspange in Donauwörth passiert, als ein 27-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nicht in der Lage, sein Motorrad im Griff zu behalten, woraufhin er nahe eines Verbrauchermarkts gegen den Bordstein prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer samt Motorrad etwa 50 Meter weit über den Gehweg geschleudert.

Passanten, die Zeugen des Unfalls wurden, reagierten sofort und alarmierten die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde umgehend in die Donau-Ries-Klinik gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Am Motorrad entstand einen Totalschaden, der auf rund 8000 Euro geschätzt wird. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zur Vorsicht und angepassten Geschwindigkeit im Straßenverkehr. (AZ)