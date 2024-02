Donauwörth

10:44 Uhr

Nach Beißattacke in Donauwörth: Braucht es einen Hundeführerschein?

Plus Nach dem Angriff eines Hundes auf einen jungen Mann steht die Forderung nach einem Hundeführerschein im Raum. Auch eine Vertreterin des Tierschutzvereins befürwortet das.

Von Lara Schmidler

Nachdem am Montagnachmittag ein Hund einen 18-Jährigen in Donauwörth ins Bein gebissen hat, äußert sich nun die Tierschutzorganisation Peta in einer Pressemitteilung. Sie fordert die Landesregierung auf, den sogenannten Hundeführerschein in Bayern einzuführen. „Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine."

Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter sei unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern, wie es in der Mitteilung heißt.

