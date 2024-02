Nach dem Einkauf war der BMW beschädigt

Der Fahrer eines Autos stellt starken Streifschaden fest und ruft die Polizei. Diese ermittelt nun.

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts im Neurieder Weg in Donauwörth. Dort stellte laut Polizei ein 59-jähriger Mann seinen grauen BMW der 5er-Reihe ab. Als er nach seinem Einkauf zurückkehrte, bemerkte er einen starken Streifschaden an der Front. Dieser wird auf rund 2500 Euro beziffert. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)