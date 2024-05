Ölspur auf der B2: Behinderungen und ein Unfall

Auf der Bundesstraße bei Donauwörth verursacht ein Lkw eine größere Ölspur. Ein Motorradfahrer stürzt auf dem rutschigen Untergrund.

Besondere Vorsicht ist seit dem frühen Freitagnachmittag auf der B2 bei Donauwörth geboten: Ein Lastwagen hat durch einen technischen Defekt auf der Fahrbahn in Richtung Norden eine größere Ölspur verursacht. In der Folge kam es zu einem Unfall.

Nach Auskunft der Polizei war der Lkw um etwa 13.45 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als er Öl verlor. Die Spur zog sich vom Parkplatz auf dem Schellenberg über das Berger Kreuz in Richtung Kaisheim bis zu einer Haltebucht nach dem Weiler Schöttle. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth und Berg sowie die Straßenmeisterei sind im Einsatz, um das Öl auf der Fahrbahn zu binden. Dadurch kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen.

Motorradfahrer stürzt auf Ölspur am Berger Kreuz

Trotz der Einsatzfahrzeuge und der Warnschilder geriet am Nachmittag ein Motorradfahrer am Berger Kreuz in einer Kurve auf dem rutschigen Untergrund ins Schleudern und stürzte. Der Mann hatte Glück: Er blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. (wwi)